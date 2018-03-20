«Локомотив» ведет переговоры о новых контрактах с несколькими игроками

Председатель совета директоров московского «Локомотива»сообщил, что клуб планирует сохранить лидеров.

«Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают. За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой "локомотивской" семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим», — цитируют «Известия» Мещерякова.

«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном

В июне 2018 года заканчиваются соглашения голкипера Антона Коченкова, защитников Виталия Денисова, Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича, полузащитника Дмитрия Тарасова, а также форварда Джефферсона Фарфана.