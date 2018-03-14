«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном

Президент «Локомотива»заявил, что клуб заинтересован в продлении контракта с форвардом

В нынешнем сезоне 33-летний перуанец провел 15 матчей в РФПЛ и забил восемь голов.

Геркус: «Локомотив» не делал трансферов, потому что пока справляется с задачей

«Когда заканчивается его контракт? Это известно – летом. Ему 33? И что? Криштиану Роналду тоже 33.

Да, "Локо" заинтересован в продолжении сотрудничества с перуанцем. Есть игроки, у которых вопрос возраста не так остро стоит. Медицина и методики восстановления сегодня шагнули очень-очень далеко. Это позволяет футболистам доигрывать до приличного возраста. Лучший пример – Джанлуиджи Буффон. Сколько ему, 40? Раньше такие истории казались невероятными. А сегодня, если атлет следит за собой, возраст перестает быть непреодолимым препятствием. Да, это тяжело, требует постоянной концентрации и ежедневных процедур – не все готовы тащить этот груз после 30 и заниматься своим телом.

Джефферсон очень профессиональный человек. У нас все ребята ответственно относятся к подготовке. Коллектив в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».