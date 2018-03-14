ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном

    Локомотив РФПЛ Футбол России Лига Европы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джефферсон Фарфан
    На фото:Джефферсон Фарфан
    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб заинтересован в продлении контракта с форвардом Джефферсоном Фарфаном.

    В нынешнем сезоне 33-летний перуанец провел 15 матчей в РФПЛ и забил восемь голов.

    Геркус: «Локомотив» не делал трансферов, потому что пока справляется с задачей

    «Когда заканчивается его контракт? Это известно – летом. Ему 33? И что? Криштиану Роналду тоже 33.

    Да, "Локо" заинтересован в продолжении сотрудничества с перуанцем. Есть игроки, у которых вопрос возраста не так остро стоит. Медицина и методики восстановления сегодня шагнули очень-очень далеко. Это позволяет футболистам доигрывать до приличного возраста. Лучший пример – Джанлуиджи Буффон. Сколько ему, 40? Раньше такие истории казались невероятными. А сегодня, если атлет следит за собой, возраст перестает быть непреодолимым препятствием. Да, это тяжело, требует постоянной концентрации и ежедневных процедур – не все готовы тащить этот груз после 30 и заниматься своим телом.

    Джефферсон очень профессиональный человек. У нас все ребята ответственно относятся к подготовке. Коллектив в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

    Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    •
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • 14/03
    • Геркус: Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу
  • 13/03
    • Точные сроки восстановления Джикии станут известны 27 марта
  • 13/03
    • Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»
  • 13/03
    • Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в «Зенит», но в клубе не дали
  • 13/03
    • «Зенит» и «Лейпциг» рассудят итальянцы, «Лион» и ЦСКА – шотландцы
  • 13/03
    • Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
  • Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба
  • Легендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь
    •
  • «Манчестер Сити» охотится на две сотни
  • Реакция прессы на матч «Сток» — «Манчестер Сити»
    •
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Месси зарядит каталонцев
  • «Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта
  • 1,70
    •
  • Экспресс дня. Вальверде или Конте?
  • Прогнозы и ставки на футбол 14 марта
  • 3,48
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:13
    • «Эвертон» летом попытается подписать Уилшира
  • Порядочные «быки» ужалят «шмелей»
  • «Ред Булл» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
    • 1,55Завтра в 23:05
  • Три «в»: верим в Венгера
  • «Арсенал» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
    • 3,66Завтра в 23:05
  • Попрощается ли ЦСКА с Лигой Европы?
  • «Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта
    • 1,75Завтра в 23:05
  • 10:58
    • Исполнительный директор «Атлетико» был задержан в московском аэропорту
  • 10:22
    • Вопрос безопасности на ЧМ-2018 беспокоит сборную Исландии в последнюю очередь
  • 09:41
    • Геркус: Если и продавать Миранчуков, то за большие деньги и за границу
  • 09:06
    • Геркус: «Локомотив» не делал трансферов, потому что пока справляется с задачей
  • «Виктория» попытается и получит награду
  • «Виктория Пльзень» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
    • 1,78Завтра в 21:00
  • Время ломать неудачные традиции
  • «Динамо» К — «Лацио». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
    • 1,90Завтра в 21:00
  • Возьмет ли «Зенит» реванш за поражение в Германии?
  • «Зенит» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта
    • 1,80Завтра в 21:00
  • 08:47
    • Ди Франческо: «Рома» проводит отличный сезон
  • 08:25
    • Экс-футболист «Анжи» может продолжить карьеру в MLS
  • 08:09
    • ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов
  • 07:09
    • Моуринью: Для «МЮ» нет ничего нового в вылете на стадии 1/8 финала
  • Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
    • 1,65Завтра в 19:00
  • 01:50
    • Джеко: Мой гол стал поистине золотым
  • 01:41
    • Фонсека: Допустили лишь одну ошибку, после которой пропустили
  • 01:21
    • Адвокат: Работа в «Витессе» может стать для Слуцкого ступенькой
  • 00:59
    • Слуцкий: От первого опыта в «Халле» осталась недосказанность и неясность
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус