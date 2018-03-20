Кокорин: Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым

Нападающий «Зенита»поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Большое спасибо друзьям, коллегам, партнерам по командам, старшим товарищам и болельщикам за теплые слова, что я получал в последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес тяжелую операцию. По словам доктора, все прошло хорошо, теперь все зависит от меня.

Буду стараться заниматься как можно больше, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым», — сказал Кокорин.

Напомним, форвард получил травму крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1) и перенес операцию.