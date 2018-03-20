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    Кокорин: Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым

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    Александр Кокорин
    На фото:Александр Кокорин
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Большое спасибо друзьям, коллегам, партнерам по командам, старшим товарищам и болельщикам за теплые слова, что я получал в последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес тяжелую операцию. По словам доктора, все прошло хорошо, теперь все зависит от меня.

    Буду стараться заниматься как можно больше, чтобы как можно быстрее вернуться здоровым», — сказал Кокорин.

    Напомним, форвард получил травму крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1) и перенес операцию.

    #ВыздоравливайК9

    Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

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