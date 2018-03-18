Сорокин: Газоны всех стадионов ЧМ-2018 будут идеальны

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»заверил, что все поля стадионов чемпионата мира-2018 будут приведены в порядок.

После матча 23-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (1:2) футболисты жаловались на качество поля «Казань Арены».

«Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями. Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали», — цитирует Сорокина ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. «Казань-Арена» примет четыре матча группового этапа турнира, а также игру 1/8 финала и четвертьфинал.