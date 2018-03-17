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    Ханни и Луис Адриано принесли «Спартаку» победу в Казани

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    «Рубин» — «Спартак»
    На фото:«Рубин» — «Спартак»
    В Казани состоялся матч 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Спартаком».

    Москвичи одержали победу со счетом 2:1.

    На 18-й минуте матча свой первый мяч за «красно-белых» забил Софьян Ханни. В середине второго тайма впервые после возвращения у «Рубина» отличился Кристиан Нобоа. А главным героем встречи стал Луис Адриано, который принес «Спартаку» победу на 81-й минуте.

    Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. У «Рубина» — 27 очков и девятое место.

    РФПЛ. 23-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1)
    Голы: Ханни, 18 (0:1). Нобоа, 61 (1:1). Луиз Адриану, 81 (1:2).«Рубин»: Джанаев, Энаке, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Жемалетдинов, Гекдениз.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Ханни (Педро Роша, 68), Луиз Адриану.Предупреждения: Максимович, 9. Кудряшов, 22. Гранат, 48. Фернанду, 60.
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