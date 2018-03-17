Ханни и Луис Адриано принесли «Спартаку» победу в Казани

В Казани состоялся матч 23-го тура чемпионата России между

Москвичи одержали победу со счетом 2:1.

На 18-й минуте матча свой первый мяч за «красно-белых» забил Софьян Ханни. В середине второго тайма впервые после возвращения у «Рубина» отличился Кристиан Нобоа. А главным героем встречи стал Луис Адриано, который принес «Спартаку» победу на 81-й минуте.

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. У «Рубина» — 27 очков и девятое место.