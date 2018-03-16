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    На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад

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    На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад
    На фото:На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад
    18 мобильных медицинских бригад сформируют для работы на стадионе «Ростов-Арена» во время матчей чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    По данным ведомства, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Медицинские учреждения, которые будут обслуживать спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно- резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких.

    «Мы занимаемся подготовкой медицинской инфраструктуры стадиона "Ростов-Арена", где при проведении матчей чемпионата мира у нас будет работать 14 медицинских пунктов, 18 мобильных медицинских бригад, 18 бригад скорой медицинской помощи — это более 150 человек медицинского персонала. В настоящее время завершаются процедуры закупок медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов для оснащения медицинских подразделений стадиона», — пояснили в ведомстве.

    В период проведения в Ростове-на-Дону чемпионата мира по футболу все экстренные службы, в том числе медицинские, будут работать в усиленном режиме — предусмотрен резерв коек, усиление дежурных смен персонала, работы службы скорой медицинской помощи города, создание запаса медикаментов и расходных материалов, добавили в министерстве.

    На подготовку инфраструктуры здравоохранения было выделено 900 миллионов рублей.

    Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 (Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня)), а также встречу 1/8 финала (2 июля).

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