На «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 будет работать 18 мобильных медбригад

18 мобильных медицинских бригад сформируют для работы на стадионево время матчей чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По данным ведомства, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Медицинские учреждения, которые будут обслуживать спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно- резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких.

«Мы занимаемся подготовкой медицинской инфраструктуры стадиона "Ростов-Арена", где при проведении матчей чемпионата мира у нас будет работать 14 медицинских пунктов, 18 мобильных медицинских бригад, 18 бригад скорой медицинской помощи — это более 150 человек медицинского персонала. В настоящее время завершаются процедуры закупок медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов для оснащения медицинских подразделений стадиона», — пояснили в ведомстве.

В период проведения в Ростове-на-Дону чемпионата мира по футболу все экстренные службы, в том числе медицинские, будут работать в усиленном режиме — предусмотрен резерв коек, усиление дежурных смен персонала, работы службы скорой медицинской помощи города, создание запаса медикаментов и расходных материалов, добавили в министерстве.

На подготовку инфраструктуры здравоохранения было выделено 900 миллионов рублей.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 (Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня)), а также встречу 1/8 финала (2 июля).