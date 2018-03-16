«Динамо СПб» одолело «Химки»

У победителей дублем отметился (оба с пенальти) Артем Кулишев, в составе подмосковной команды отличился Михаил Петрусев.
Петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.
ФНЛ. 27-й тур
«Динамо СПб» – «Химки» – 2:1 (1:0)
Голы: Кулишев 27 (пен), 79 (пен) — Петрусев 63.«Динамо СПб»: Генералов, Житников (Лагатор 68), Бабенков, Юрганов, Ходжаниязов, Цвейба, Песегов, Кулишев, Власов (Киреенко 67), Соловьев (Сарамутин 84), Барсов.«Химки»: Исупов, Лапин (Данилкин 85), Яковлев, Шумских, Лисинков, Петрусев (Батов 76), Поярков, Мостовой, Талалай, Веркашанский, Пичугин (Машуков 65).Предупреждения: Пасько 67, Лисинков 71, Лапин 78, Машуков 87, Лагатор 89, Генералов 90.На 58-й минуте Поярков (Химки) не реализовал пенальти (вратарь)