«Динамо СПб» одолело «Химки»

Голы: Кулишев 27 (пен), 79 (пен) — Петрусев 63. «Динамо СПб»: Генералов, Житников (Лагатор 68), Бабенков, Юрганов, Ходжаниязов, Цвейба, Песегов, Кулишев, Власов (Киреенко 67), Соловьев (Сарамутин 84), Барсов. «Химки»: Исупов, Лапин (Данилкин 85), Яковлев, Шумских, Лисинков, Петрусев (Батов 76), Поярков, Мостовой, Талалай, Веркашанский, Пичугин (Машуков 65). Предупреждения: Пасько 67, Лисинков 71, Лапин 78, Машуков 87, Лагатор 89, Генералов 90. На 58-й минуте Поярков (Химки) не реализовал пенальти (вратарь)

Петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.

У победителей дублем отметился (оба с пенальти) Артем Кулишев , в составе подмосковной команды отличился Михаил Петрусев .

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