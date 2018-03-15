Орлов: Денисов — лучший игрок «Локо» и потеря для «Зенита»

Спортивный телекомментаторотметил, чтопотерял отличного игрока в лице полузащитника, который теперь выступает за

«Денисов до сих пор держится, он лучший игрок "Локомотива". Чего он ушел из "Зенита", почему его отпустили? Из-за конфликтов? Значит, надо было где-то переступить себя. Это потеря для "Зенита".

Он как курица, которая несет золотые яйца. Сейчас он несет золотые яйца "Локомотиву", Семин доволен им. Его не пройти, он не проигрывает единоборства, умеет делать пас накоротке.

Другое дело, что у него нет такой игры, как, например, у Канте или Кейта, который приедет в Санкт-Петербург в составе "Лейпцига".

Кейта – пример классического полузащитника. Он как пантера, с кошачьими движениями. Вы посмотрите, как он работает с мячом, как бежит, какие отдает точные передачи в свободные зоны.

Но Денисов молодец. Когда он только построил дом в пригороде Петербурга, он сразу сделал себе там маленькое футбольное поле, площадку, где все время возится с мячом. Это нормально, так и должно быть», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.