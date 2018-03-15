Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает команда Германии, за которой идут Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия.

Сборная Польши сравнялась по набранным очкам с Испанией, с которой делит шестое место.

Сборная России опустилась на две строчки вниз — на 63-е место.

Рейтинг ФИФА от 15 марта:

1 (1). Германия – 1609 очков

2 (2). Бразилия – 1489

3 (3). Португалия – 1360

4 (4). Аргентина – 1359

5 (5). Бельгия – 1337

6 (7). Польша – 1228

6 (6). Испания – 1228

8 (8). Швейцария – 1197

9 (9). Франция – 1185

10 (10). Чили – 1161

…

22 (22). Уругвай — 931

44 (43). Египет — 687

63 (61). Россия – 531

69 (64). Саудовская Аравия — 494