ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА Сборная Германии Футбол Германии Сборная Бразилии Сборная Португалии Португалия Сборная Аргентины Сборная Бельгии Сборная Польши Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швейцарии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Чили Сборная Уругвая Сборная России Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Международная федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает команда Германии, за которой идут Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия.

    Сборная Польши сравнялась по набранным очкам с Испанией, с которой делит шестое место.

    Сборная России опустилась на две строчки вниз — на 63-е место.

    Рейтинг ФИФА от 15 марта:

    1 (1). Германия – 1609 очков
    2 (2). Бразилия – 1489
    3 (3). Португалия – 1360
    4 (4). Аргентина – 1359
    5 (5). Бельгия – 1337
    6 (7). Польша – 1228
    6 (6). Испания – 1228
    8 (8). Швейцария – 1197
    9 (9). Франция – 1185
    10 (10). Чили – 1161

    22 (22). Уругвай — 931
    44 (43). Египет — 687
    63 (61). Россия – 531
    69 (64). Саудовская Аравия — 494

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 15/03
    • «Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018
  • 15/03
    • Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов в сезоне-2017/18
  • 14/03
    • Гончаренко: Мы хорошо играем на выезде, но не нужно обольщаться
  • 14/03
    • Манчини: У нас нет футболистов, способных найти щели в плотной обороне
  • 14/03
    • Семин: Если не забьем быстрый гол, тогда сыграем для зрителей
  • 14/03
    • Гильерме пропустит матч против «Атлетико»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая серии дуэли Венгера и Гаттузо
  • Прогнозы и ставки на футбол 15 марта
  • 8,46
    •
  • ЦСКА должен справиться с «Йокеритом» в первом матче серии
  • ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:02
    • Навас считает отсутствие Промеса хорошей новостью для «Рубина»
  • 12:16
    • Акинфеев испытывает оптимизм перед любым матчем
  • 12:10
    • Венгер в 2006 году отказался просматривать Виллиана
  • 12:01
    • «Зенит» и «Лейпциг» сыграют при закрытой крыше стадиона
  • 11:50
    • «Рома» продлит контракт с голкипером
  • 11:37
    • Перед Евсеевым не ставили конкретных задач
  • 11:16
    • Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»
  • Команды пройдут по «низу»
  • «Леванте» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу 16 марта
    • 2,15Завтра в 23:00
  • «Боксеры» забьют, о «Монако» даже не волнуемся
  • «Монако» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 30-го тура французского чемпионата по футболу 16 марта
    • 1,99Завтра в 22:45
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    • 10:36
  • 10:02
    • СМИ: «Рубин» стал частным клубом, а Ильзат Ахметов — свободным агентом
  • 09:37
    • Бернард не хочет оставаться в «Шахтере»
  • 09:13
    • «Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018
  • 08:50
    • «Саутгемптон» получил нового тренера
  • 08:49
    • Вальверде назвал матч с «Челси» одним из самых трудных в сезоне
  • 08:37
    • Конте: Месси решил исход противостояния
  • 08:37
    • «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче за Суперкубок Аргентины
  • 07:58
    • Капитан «Барселоны» рассматривает предложения из Китая
  • 01:57
    • Алонсо: У нас были моменты в обоих матчах, но мы их не реализовали
  • 01:43
    • Куртуа: Первый гол — на моей совести
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус