Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает команда Германии, за которой идут Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия.
Сборная Польши сравнялась по набранным очкам с Испанией, с которой делит шестое место.
Сборная России опустилась на две строчки вниз — на 63-е место.
Рейтинг ФИФА от 15 марта:
1 (1). Германия – 1609 очков
2 (2). Бразилия – 1489
3 (3). Португалия – 1360
4 (4). Аргентина – 1359
5 (5). Бельгия – 1337
6 (7). Польша – 1228
6 (6). Испания – 1228
8 (8). Швейцария – 1197
9 (9). Франция – 1185
10 (10). Чили – 1161
…
22 (22). Уругвай — 931
44 (43). Египет — 687
63 (61). Россия – 531
69 (64). Саудовская Аравия — 494