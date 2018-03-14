Адвокат: Работа в «Витессе» может стать для Слуцкого ступенькой

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной Россииподелился мнением о назначениив «Витесс».

«На самом деле лично из "Витесса" ко мне никто не обращался. Но когда появилась информация, что клуб заинтересован в Слуцком, мне позвонили из одного голландского издания с просьбой рассказать о нем, и я действительно дал ему лестную оценку.

Ему точно было непросто в Англии. Первый опыт в другой стране, в другом футболе. В таких условиях тяжело сразу добиться успеха.

"Витесс" не такой мощный клуб, как ЦСКА. Сейчас идет на шестом месте в нашем чемпионате. Но здесь хорошие перспективы показать себя.

Определенно. Леонид еще молод, и работа в "Витессе" как раз и может стать для него ступенькой. Если у него получится, его наверняка позовут на уровень выше, в топ-лигу.

Шанс есть, надо им только воспользоваться. Но он уже молодец, раз такой шанс у него появился», – сказал Адвокат «Матч ТВ».