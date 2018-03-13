У Миранчука нет претензий к полю в Екатеринбурге

Полузащитник «Локомотива»поделился впечатлениями от гостевого матча 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).

Мещеряков: Интересно, кто и как разрешил играть на этом поле в Екатеринбурге

«Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.

Было понятно, что "Урал" после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.

Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с "Уралом" даже не задумывался.

Иванов: Такого поля, как у "Урала", ни у кого нет, кроме "Зенита" и "Краснодара"

"Атлетико"? Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе», — цитирует Миранчук пресс-служба «Локомотива».