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    У Миранчука нет претензий к полю в Екатеринбурге

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    Антон Миранчук
    На фото:Антон Миранчук
    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от гостевого матча 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).

    Мещеряков: Интересно, кто и как разрешил играть на этом поле в Екатеринбурге

    «Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.

    Было понятно, что "Урал" после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.

    Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с "Уралом" даже не задумывался.

    Иванов: Такого поля, как у "Урала", ни у кого нет, кроме "Зенита" и "Краснодара"

    "Атлетико"? Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе», — цитирует Миранчук пресс-служба «Локомотива».

    Потеряет ли «Локомотив» очки в Екатеринбурге?«Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта
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