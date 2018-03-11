Иванов: Такого поля, как у «Урала», ни у кого нет, кроме «Зенита» и «Краснодара»

Президент «Урала»рассказал о подготовке поля стадиона «СКБ-Банк Арена» к матчу с «Локомотивом», который пройдет 12 марта.

«Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите. Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, "Зенита" и "Краснодара". Так что у нас все хорошо.

Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.

Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ЧМ-2018? Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас "минус 12", поэтому там никак не могли сыграть.

Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля», – сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».