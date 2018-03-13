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    Гаджиев не поддерживает связь с Якубко

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    Гаджи Гаджиев
    На фото:Гаджи Гаджиев
    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Мартина Якубко, который назвал его самым слабым тренером, работавшим с ним.

    «Связь с ним не поддерживаю, но знаю, что "Амкар" с ним на связи. Не знаю, почему Мартин решил выступить. Может быть, он в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из клуба. Принципиальных разногласий с ним не было.

    Он так считает – ну и на здоровье. Взаимоотношения игрока и тренера – это всегда вопрос того, играет футболист или нет. А уровень тренера определяется тем, может он поднять уровень футболистов или нет. У меня, как мне кажется, многие стали играть лучше.

    Якубко назвал Гаджиева "слабеньким" тренером

    Это жизнь. Кто-то за кого-то, кто-то против. Как сказал Омар Хайям: "Вином любви смягчай неправды жизни"", — приводит слова Гаджиева Sport24.

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