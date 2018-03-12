Несколько клубов заинтересованы в голкипере «Тулузы»

Юный вратарь французскойпопал в сферу интересов сразу трех европейских клубов, сообщает L’Equipe.

19-летний голкипер заинтересовал селекционеров «Ромы», «Наполи» и лондонского «Арсенала».

Француз добился значительного прогресса за последние несколько сезонов и, как ожидается, будет не против сменить обстановку летом. «Рома» видит в Ляфоне потенциальную замену Алисону Бекеру, которым интересуется «Ливерпуль».

«Наполи» хочет заменить французом Пепе Рейну, который может присоединиться к «Милану» по окончании нынешнего сезона. Однако клуб не готов платить за вратаря, не имеющего опыта выступления за сборную, больше 10 млн евро, что может стать проблемой во время переговоров.

«Арсенал» находится в поиске замены 36-летнему Петру Чеху и считает Ляфона оптимальным вариантом. Также интерес к французу проявляет мадридский «Реал», однако голкипер вряд ли согласится с ролью второго или третьего выбора.

В нынешнем сезоне молодой вратарь провел 29 матчей в чемпионате Франции.