ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Несколько клубов заинтересованы в голкипере «Тулузы»

    Трансферы Лига 1 Футбол Франции Тулуза Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Серия A Футбол Италии Рома Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Альбан Ляфон
    На фото:Альбан Ляфон
    Юный вратарь французской «Тулузы» Альбан Ляфон попал в сферу интересов сразу трех европейских клубов, сообщает L’Equipe.

    19-летний голкипер заинтересовал селекционеров «Ромы», «Наполи» и лондонского «Арсенала».

    Француз добился значительного прогресса за последние несколько сезонов и, как ожидается, будет не против сменить обстановку летом. «Рома» видит в Ляфоне потенциальную замену Алисону Бекеру, которым интересуется «Ливерпуль».

    «Наполи» хочет заменить французом Пепе Рейну, который может присоединиться к «Милану» по окончании нынешнего сезона. Однако клуб не готов платить за вратаря, не имеющего опыта выступления за сборную, больше 10 млн евро, что может стать проблемой во время переговоров.

    «Арсенал» находится в поиске замены 36-летнему Петру Чеху и считает Ляфона оптимальным вариантом. Также интерес к французу проявляет мадридский «Реал», однако голкипер вряд ли согласится с ролью второго или третьего выбора.

    В нынешнем сезоне молодой вратарь провел 29 матчей в чемпионате Франции.

    Венгер примет новое«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги 11 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию
    •
  • 12/03
    • «Марсель» обыграл «Тулузу» на выезде
  • 12/03
    • «Интер» и «Наполи» голов не забили
  • 12/03
    • Во Франции боятся беспорядков на матче «Лион» — ЦСКА
  • 11/03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль
  • 11/03
    • Андре Силва принес «Милану» победу над «Дженоа»
  • 11/03
    • «Арсенал» крупно обыграл «Уотфорд»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров
    Подробный разбор
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне
  • Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном
    •
  • Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»
  • Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России
    •
  • Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию
    •
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Миннесота» атаку «Колорадо»?
  • «Миннесота» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта
  • 2,03
    •
  • «Нэшвилл» и «Виннипег» могут подарить очередной результативный матч
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта
  • 2,03
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:07
    • Лунев и Кузяев прошли медицинское обследование
  • 17:47
    • Сборная Бразилии назвала заявку на матчи с Россией и Германией
  • 17:34
    • «Вест Хэм» может провести оставшиеся домашние матчи АПЛ без зрителей
  • 17:23
    • На ЧМ-2018 в России распределено более 1,3 млн билетов
  • 17:07
    • Объявлен состав российской «молодежки» на отборочные матчи ЧЕ-2019
  • 15:50
    • УЕФА ужесточит наказание за бесчинства болельщиков
  • 15:38
    • СМИ: Чемпионат Греции будет прерван из-за инцидента с Саввиди
  • 15:24
    • Лидер сборной Исландии рискует пропустить ЧМ-2018
  • 15:10
    • Маммана из-за травмы колена пропустит ЧМ-2018
  • 14:57
    • Слуцкий подписал контракт с «Витессом»
  • 14:48
    • «Барселона» предлагает изменить формат Кубка и Суперкубка Испании
  • 14:33
    • Назван состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
  • 14:06
    • Во Франции боятся беспорядков на матче «Лион» — ЦСКА
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    • 13:48
  • 13:36
    • «Аякс» перевел в дубль игрока сборной Германии за отказ выходить на замену
  • 13:04
    • Симонян не увидел креатива в действиях «Спартака»
  • 12:52
    • Оланаре нравится слушать звучание русского языка
  • 12:39
    • Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием
  • 12:21
    • Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь
  • 12:11
    • Федерация футбола Польши не собирается бойкотировать ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус