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    «Алавес» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Алавес — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.03.2018)

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    •  Алавес — Бетис23:00
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Алавес» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Алавес» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бетис»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Алавес» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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