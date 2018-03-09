«МЮ» готов активировать опцию выкупа Умтити

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Барселоны», пишет Sport.es.

В действующем соглашении француза с «сине-гранатовыми» прописана опция выкупа в 60 миллионов евро, и манкунианцы готовы активировать ее летом. В «Юнайтед» готовы предложить футболисту зарплату в 9 миллионов евро за сезон (сейчас — 4 миллиона евро).

В трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Утверждается, что он несколько раз связывался с Умтити по телефону.

«Барселона» хочет продлить контракт с защитником и может повторить предложение «МЮ», поскольку хочет продлить контракт с Умтити до ЧМ–2018.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 19 матчей в испанской Примере.