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    «МЮ» готов активировать опцию выкупа Умтити

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    Самюэль Умтити
    На фото:Самюэль Умтити
    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, пишет Sport.es.

    В действующем соглашении француза с «сине-гранатовыми» прописана опция выкупа в 60 миллионов евро, и манкунианцы готовы активировать ее летом. В «Юнайтед» готовы предложить футболисту зарплату в 9 миллионов евро за сезон (сейчас — 4 миллиона евро).

    В трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Утверждается, что он несколько раз связывался с Умтити по телефону.

    «Барселона» хочет продлить контракт с защитником и может повторить предложение «МЮ», поскольку хочет продлить контракт с Умтити до ЧМ–2018.

    В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 19 матчей в испанской Примере.

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