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    Билялетдинов: Главная проблема в СКА — комплектование

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    Ринат Билялетдинов
    На фото:Ринат Билялетдинов
    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал, почему принял предложение «армейцев».

    «Главная проблема — комплектование. Оно сопряжена с тем же перелетами: столько времени проводить в воздухе! Финансовых рычагов (то есть завышенных зарплат) нет, затащить квалифицированных игроков, особенно легионеров, тяжело. Это могут сделать только очень обеспеченные клубы.

    А те [легионеры], кто давал добро на переход сюда, наверное, перепутали ЦСКА и СКА. А потом взглянули на карту — это не ЦСКА, а Хабаровск, тут Япония рядом. Не-не-не, я лучше у себя, например, в Словении.

    Зачем это мне? Это вызов. Себя проверить. Фильм "Бег" помните? Ульянов, Баталов, Евстигнеев там в картишки играли. Вот я — азартный Парамоша из "Бега". Сделал свое дело элемент азарта и интереса. Давно, с прошлого века не был в Хабаровске, понимаете? Наконец съездил.

    Длинные путешествия? Надо делать скидку на возраст. Пока здоровье тьфу-тьфу-тьфу. Недавно находился в Германии, обследовался. Жена настояла: в мае, как только чемпионат закончится, сделать расширенный биохимический анализ. На перелет организм реагирует по-разному. Если однократный, раз в месяц длительный перелет — одно. А если многократные... Может, ничего особенного — летай и летай. Может, таблетки придется попить расширяющие сосуды, разжижающие кровь. Есть белье специальное, обеспечивающее многочасовой перелет. Посмотрим. Десять игр — не так много», — приводит слова специалиста Sport24.

    После 21 матча «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в таблице РФПЛ, набрав 12 очков.

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