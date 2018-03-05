ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эмери: Надеюсь, «Реал» покажет максимум, а мы сыграем еще лучше

    Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Реал Мадрид Футбол Испании
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Унаи Эмери
    На фото:Унаи Эмери
    Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Слова Эмери приводит официальный сайт УЕФА.

    «Это главный матч года — уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Для нас это шанс сделать шаг вперед. Надеюсь, что "Реал" со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше.

    Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее», — сказал Эмери.

    Пасторе рискует пропустить ответный матч с «Реалом»

    Напомним, в первом матче «Реал» обыграл ПСЖ со счетом 3:1.

    Чья утрата хуже?«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 27 февраля — 5 марта
  • Где будет играть нападающий «МЮ», куда отправится хавбек сборной Бельгии, кто нужен Диего Симеоне и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Примера. «Атлетико» уступил «Барселоне», «Реал» обыграл «Хетафе»
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 05/03
    • СМИ: Иньеста не сыграет с «Челси»
  • 05/03
    • Кроос и Модрич готовы сыграть с «Пари Сен-Жермен»
  • 04/03
    • ПСЖ назовет сроки восстановления Неймара через шесть недель
  • 04/03
    • Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Хетафе»
  • 03/03
    • ПСЖ на выезде обыграл «Труа»
  • 02/03
    • Неймар будет готов к ЧМ-2018, уверены в сборной Бразилии
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Заснеженное супердерби обернулось провалом
  • Реакция СМИ на центральный матч 21-го тура РФПЛ
    •
  • Топ-5 статистических провалов «Арсенала» в этом сезоне
  • Поражение «Брайтону» в последнем туре стало для Венгера 150-м в рамках АПЛ. LiveSport.Ru собрал еще 5 сомнительных «достижений» «Арсенала» в этом сезоне
    •
  • Юбилейный гол Месси завершил чемпионскую гонку
  • Пресса — о победе «Барселоны» над «Атлетико» на «Камп Ноу»
    •
  • Карпин строит авторскую команду
  • Южное дерби РФПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Манчини убил последнюю надежду «Зенита» на чемпионство
  • Реакция СМИ на потерю «Зенитом» очков в домашнем матче с «Амкаром»
    •
  • Фирменное оружие и классика от ЦСКА
  • Обзор прессы после минимальной победы ЦСКА над «Уралом»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Прервет ли «Тампа-Бэй» победную серию «Флориды»?
  • «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 марта
  • 1,95
    •
  • Экспресс дня. Моуринью обставит Ходжсона
  • Прогнозы и ставки на футбол 5 марта
  • 3,57
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Атлетико» уступил «Барселоне», «Реал» обыграл «Хетафе»
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 01:25
  • АПЛ. «МанСити» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Ньюкасл», «МЮ» обыграл «Кристал Паласа»
  • Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу
    • 01:23
  • 01:03
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас», уступая со счетом 0:2
  • 00:51
    • «Сельта» на своем поле одолела «Лас-Пальмас»
  • 00:46
    • Игуаин готов сыграть в Лондоне
  • 00:31
    • Российский арбитр будет судить матч чемпионата Саудовской Аравии
  • 00:16
    • Все перенесенные матчи 27 тура Серии А будут сыграны в начале апреля
  • 23:51
    • Гвардиола перестанет носить желтую ленту на матчах АПЛ
  • 23:34
    • Пепе не сыграет против «Баварии» из-за травмы
  • 23:17
    • В сезоне-2018/19 Серия А получит Boxing Day и зимнюю паузу
  • 23:03
    • «Фиорентина» выплатит зарплату Астори его семье
  • 22:50
    • Футболист «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за потери сознания
  • 21:34
    • Зидан: Не думаю, что из-за отсутствия Неймара «Реалу» будет легче
  • 21:08
    • Григорьянц: «Зенит» хочет аннулировать результат и переиграть матч с «Амкаром»
  • 21:03
    • Салах – лучший игрок февраля в АПЛ
  • 20:53
    • Дани Алвес: Смерть Астори? Тысячи детей умирают каждый день
  • 20:24
    • «Зенит» подал протест на результат матча с «Амкаром»
  • 19:25
    • Врач «Спартака» рассказал о состоянии Боккетти, Зе Луиша и Таски
  • 19:11
    • Клопп не будет играть против «Порту» вторым составом
  • 18:38
    • Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память об Астори
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус