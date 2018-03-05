Эмери: Надеюсь, «Реал» покажет максимум, а мы сыграем еще лучше

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Слова Эмери приводит официальный сайт УЕФА.

«Это главный матч года — уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Для нас это шанс сделать шаг вперед. Надеюсь, что "Реал" со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше.

Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее», — сказал Эмери.

Пасторе рискует пропустить ответный матч с «Реалом»

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл ПСЖ со счетом 3:1.