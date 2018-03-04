«Амкар» извинился перед «Зенитом» за высказывания экс-игрока команды Попова

принес извиненияи его болельщикам за высказывания бывшего защитника пермской команды, раскритиковавшего санкт-петербургский клуб после игры 21-го тура РФПЛ (0:0).

«Во время матча "Зенит" — "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

Мы приносим "Зениту" и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает всё возможное, чтобы запятнать своё же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — говорится в сообщении клуба на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».