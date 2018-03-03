Ари: С поддержкой болельщиков и Всевышнего обыграем «Спартак»

Нападающий «Локомотива»поделился ожиданиями от встречи 21-го тура РФПЛ со «Спартаком».

Встреча состоится 4 марта в Москве, начало — в 16:30 по московскому времени.

Ари готов ждать паспорт еще два месяца

«Никаких ничьих — надо выигрывать, чтобы не терять отрыв в таблице. Будет тяжело, потому что "Спартак" хорош. Действующий чемпион, поигравший в Лиге чемпионов. Но мы играем при наших болельщиках и обязаны побеждать. Каждый раз, когда встречаемся со "Спартаком", стадион заполняется. Взяв три очка у "Спартака", чувствовали бы себя комфортнее в следующих матчах. Предыдущие недели мы думали больше о Лиге Европы. А сейчас перед нами сражение за титул со "Спартаком", "Зенитом", "Краснодаром" и ЦСКА.

Надеюсь в воскресенье на аншлаг. Полный стадион заводит. Носишься, даже если совсем нет сил. Именно болельщики тот фундамент, который поддерживает вне зависимости от счёта. Это важно для игроков.

Пошел бы на стадион в минус 10 градусов, будь я фанатом? Если бы болел за команду с детства, то обязательно. Мощно укутался бы, но пришёл. Мы сейчас делаем всё, чтобы показывать привлекательный футбол и завлечь людей на стадион. С поддержкой болельщиков и Всевышнего победим в дерби», — приводит слова Ари «Чемпионат».