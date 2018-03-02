Каррера хотел подписать Головина и Фернандеса

Главный тренер московского «Спартака»сообщил, что хотел бы видеть в своей команде футболистов ЦСКА

«В российском футболе много качественных футболистов. Это становится понятно спустя некоторое время работы здесь.

Два игрока, способных покинуть Россию в ближайшее трансферное окно? Марио Фернандес и Александр Головин – правый защитник и полузащитник ЦСКА соответственно. Я хотел бы видеть их в своем составе, но это невозможно», — цитирует Карреру Tuttomercatoweb со ссылкой на RMC.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Фернандеса пять голевых передач в 30 играх за ЦСКА во всех турнирах. 21-летний Головин забил три мяча и сделал три передачи в 29 матчах.