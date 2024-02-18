«Адмирал» — «Трактор»: счет матча 6:1, обзор голов

одержал уверенную победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе владивостокской команды хет-трик оформил нападающий Антон Берлев. По голу записали на свой счет Александр Шевченко, Дмитрий Завгородний и Кирилл Петьков.

Единственную шайбу у «Трактора» забросил Чарльз Робинсон за 5 минут до конца матча.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Трактор» 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Голы: Шевченко — 11 (Бучельников, Аноховский), 01:03 — 1:0. Берлев — 9 (Гутик), 23:15 — 2:0. Завгородний — 7 (Макеев, Пу), 31:45 — 3:0. Берлев — 10 (мен. Пу), 37:50 — 4:0. Берлев — 11 (Горшков), 39:34 — 5:0. Петьков — 7 (Завгородний, Пу), 42:39 — 6:0. Робинсон — 10 (Телегин), 54:57 — 6:1Вратари: Иванов — МыльниковБроски: 29 (10+13+6) — 39 (12+11+16)Штраф: 6 — 4

После этого матча «Адмирал» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. «Трактор» — на 6-й позиции (74 балла).