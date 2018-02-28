Корреа принес «Севилье» победу над «Малагой»

После этого матча «Севилья» с 39 очками на 6-м месте, а «Малага» замыкает таблицу с 13 очками

«Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля

Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?

Кто окажется удачливее в андалусийском дерби? «Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля

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