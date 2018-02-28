Корреа принес «Севилье» победу над «Малагой»

Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник Хоакин Корреа.
После этого матча «Севилья» с 39 очками на 6-м месте, а «Малага» замыкает таблицу с 13 очками
Чемпионат Испании. 26-й тур
«Малага» — «Севилья» — 0:1 (0:1)
Гол: Корреа, 15 (0:1).«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Самуэль Гарсия, 84), Ласен, Итурра, Чори Кастро, Идейе (Буэно, 76), Ролан, Саксесс (Эн-Несири, 34).«Севилья»: Рико, Кьер, Лаюн, Арана, Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Корреа (Васкес, 63), Бен Йеддер (Рамирес, 78), Нолито (Гайс, 88).Предупреждения: Лаюн, 12. Идейе, 44. Росалес, 65. Сарабия, 67.