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    Корреа принес «Севилье» победу над «Малагой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 26-го тура испанской Примеры «Малага» потерпела домашнее поражение от «Севильи» — 0:1.

    Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник Хоакин Корреа.

    После этого матча «Севилья» с 39 очками на 6-м месте, а «Малага» замыкает таблицу с 13 очками

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Малага» — «Севилья» — 0:1 (0:1)
    Гол: Корреа, 15 (0:1).«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Самуэль Гарсия, 84), Ласен, Итурра, Чори Кастро, Идейе (Буэно, 76), Ролан, Саксесс (Эн-Несири, 34).«Севилья»: Рико, Кьер, Лаюн, Арана, Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Корреа (Васкес, 63), Бен Йеддер (Рамирес, 78), Нолито (Гайс, 88).Предупреждения: Лаюн, 12. Идейе, 44. Росалес, 65. Сарабия, 67.
    Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?«Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
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