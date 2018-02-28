Адриано: В Самаре очень холодно, но меня это не смущает, я «стронг»

Нападающий «Спартака»поделился мнением о погоде в Самаре перед четвертьфинальным матчем Кубка России против «Крыльев Советов».

Встреча запланирована на 28 февраля и может пройти при температуре в минус 15 градусов, начало — в 17:30 мск.

Тихонов: Непонятно, состоится ли матч со «Спартаком»

«Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодно. Но не смущает. Я "стронг", – сказал Адриано на русском языке.