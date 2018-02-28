Адриано: В Самаре очень холодно, но меня это не смущает, я «стронг»

Встреча запланирована на 28 февраля и может пройти при температуре в минус 15 градусов, начало — в 17:30 мск.
Тихонов: Непонятно, состоится ли матч со «Спартаком»
«Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодно. Но не смущает. Я "стронг", – сказал Адриано на русском языке.
Луис @LuizAdriano_9 Адриано — о "минус 18" в Самаре: "Очень холодно, очень!" 🤔— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 февраля 2018 г.
🎥 "Спартак" прилетел на матч с "Крыльями Советов" ✈️💨#Спартак #КубокРоссии #Spartak pic.twitter.com/95HagmnRka