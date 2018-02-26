Жоржиньо будет главной трансферной целью «Ливерпуля»

Полузащитникможет продолжить карьеру в Англии, сообщает The Times.

26-летний футболист возглавляет шорт-лист «Ливерпуля» среди полузащитников. Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен приобрести двух хавбеков в летнее трансферное окно на замену Филиппе Коутиньо и Эмре Джана. Именно Жоржиньо рассматривается на позицию Джана, опережая всех остальных претендентов.

Кроме того, английский клуб продолжает переговоры с «Ромой» по голкиперу Алиссону. Переход бразильца оценивается в 60-90 миллионов фунтов. В случае трансфера Алиссона вратарь Симон Миньоле покинет «Ливерпуль».