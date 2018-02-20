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    «Вест Хэм» обвинили в нарушении антидопинговых правил

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    «Вест Хэм»
    На фото:«Вест Хэм»
    Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу обвинения в нарушении антидопинговых правил организации.

    Утверждает, что «молотобойцы» трижды за 12 месяцев предоставили неточную информацию о местонахождении игроков. Лондонцы должны ответить на обвинения до 27 февраля.

    «Нарушения носят административный характер. Речь идет, к примеру, о том, что адрес игрока в базе данных FA зарегистрирован, а номер дома перепутан.

    Мы своевременно дадим ответ. Мы хотели бы дать понять, что нарушение является административным делом клуба и не касаются ни одного из футболистов», — цитирует пресс-служба «Вест Хэма» представителя клуба.

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