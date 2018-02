Агуэро в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити»признан лучшим футболистом января в Английской премьер-лиге.

Игрок месяца был выбран путем голосования комиссии из экспертов, капитанов клубов премьер-лиги и болельщиков. Агуэро в ходе опроса опередил пятерых других претендентов.

Для аргентинского игрока, выступающего за «Сити» с 2011 года, это пятая награда в карьере – по этому показателю он сравнялся с Уэйном Руни и Робином ван Перси. Только у Харри Кейна и Стивена Джеррарда больше таких наград – шесть.

В январе Агуэро принял участие в четырех матчах чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити», забив пять голов — он оформил хет-трик в игре с «Ньюкаслом» (3:1), а также по разу отличился во встречах с «Уотфордом» (3:1) и «Вест Бромвичем» (3:0).

Congratulations to @aguerosergiokun on winning January's @EASPORTSFIFA @premierleague Player of the Month! 👑 #mancity pic.twitter.com/l4Er214DT7