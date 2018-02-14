Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Красич: ЦСКА играл лучше, чем «Црвена Звезда»

    ЦСКА Лига Европы Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Милош Красич
    На фото:Милош Красич
    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением об игре армейцев с сербской «Црвеной Звездой» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «ЦСКА играл лучше, чем "Црвена Звезда", и создал много хороших моментов. Когда "Црвену" так поддерживают болельщики, они показывают интересную игру.

    До этого матча мы видели, как команда проводила хорошие встречи на групповой стадии. Исход 0:0 опасен для обеих команд.

    Теперь всё будет решаться в московском матче. И ЦСКА, и "Црвена Звезда" будут биться за результат.

    Вернблум – универсальный игрок. Думаю, каждый тренер хотел бы такого в команду. Отметил бы Константина Кучаева.

    Он ещё очень молодой игрок, но главный совет для него – не бояться принимать мяч и идти в обыгрыш. Хорошо сыграл, впереди у него большая и хорошая карьера», – сказал Красич изданию «Чемпионат».

    Напомним, что ответная встреча состоится 21 февраля в Москве.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 13/02
    • В Белграде умер болельщик ЦСКА
  • 13/02
    • ЦСКА разошелся миром с «Црвеной Звездой»
  • 12/02
    • Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков
  • 11/02
    • «Црвену Звезду» и ЦСКА рассудят поляки
  • 09/02
    • Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте»
  • 09/02
    • «Тосно» арендовал полузащитника ЦСКА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ванкувер» — «Флорида». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Ванкувер» — «Флорида». В ожидании не слишком результативного матча
  • 1,86
    •
  • Возьмет ли «Колорадо» реванш у «Монреаля»?
  • «Колорадо» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля
  • 2,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Насколько серьезно сыграет Венгер?
  • «Эстерсунд» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
    • 1,89Завтра в 21:00
  • Не повлияют ли сборы на «Локомотив»?
  • «Ницца» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 ЛЕ 15 февраля
    • 2,14Завтра в 21:00
  • Форсировать команды не будут
  • «Боруссия Д» — «Аталанта». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
    • 2,41Завтра в 21:00
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
    • 3,00Завтра в 21:00
  • Чем закончится визит «Спортинга» в Казахстан?
  • «Астана» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
    • 1,69Завтра в 19:00
  • 01:57
    • Кейн: «Тоттенхэм» проявил характер в матче с «Юве»
  • 01:47
    • Божович: Cчёт 0:0 в матче с ЦСКА играет в пользу «Црвены Звезды»
  • 01:42
    • Пешич: ЦСКА приехал с целью забить, поэтому недоволен
  • 01:19
    • Стойкович: У ЦСКА медленная оборона, в ответном матче нам это поможет
  • 00:36
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»
  • 00:35
    • «Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом»
  • 23:42
    • Милоевич: Оборона ЦСКА — одна из сильнейших в Европе
  • 23:21
    • Гончаренко: ЦСКА не доводил атаки до логического завершения
  • 23:11
    • Клопп: Атмосфера «Энфилда» может реально повлиять на результат игры
  • 22:54
    • Эмери: Мы готовы выиграть завтрашний матч у «Реала»
  • 22:42
    • Консейсау: В матче с «Ливерпулем» постараемся сохранить верность своему стилю
  • 22:27
    • Гончаренко: Есть претензии к группе атаки ЦСКА
  • 22:11
    • «Базель» и «МанСити» огласили составы
  • 22:01
    • Коста, Манджукич и Игуаин — в атаке «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
  • 21:52
    • ЦСКА разошелся миром с «Црвеной Звездой»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус