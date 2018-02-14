Красич: ЦСКА играл лучше, чем «Црвена Звезда»

Бывший полузащитник ЦСКАподелился мнением об игре армейцев с сербской «Црвеной Звездой» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«ЦСКА играл лучше, чем "Црвена Звезда", и создал много хороших моментов. Когда "Црвену" так поддерживают болельщики, они показывают интересную игру.

До этого матча мы видели, как команда проводила хорошие встречи на групповой стадии. Исход 0:0 опасен для обеих команд.

Теперь всё будет решаться в московском матче. И ЦСКА, и "Црвена Звезда" будут биться за результат.

Вернблум – универсальный игрок. Думаю, каждый тренер хотел бы такого в команду. Отметил бы Константина Кучаева.

Он ещё очень молодой игрок, но главный совет для него – не бояться принимать мяч и идти в обыгрыш. Хорошо сыграл, впереди у него большая и хорошая карьера», – сказал Красич изданию «Чемпионат».

Напомним, что ответная встреча состоится 21 февраля в Москве.