Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» готовит больше ста миллионов евро на нового голкипера

    Реал Мадрид Футбол Испании Примера Футбол Испании Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Флорентино Перес
    На фото:Флорентино Перес
    Мадридский «Реал» хочет подписать звездного голкипера в летнее межсезонье.

    Как стало известно The Independent, в беседе со своими партнерами президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что планирует выделить на трансфер вратаря около ста миллионов фунтов (112 миллионов евро).

    По мнению Переса, именно столько понадобится, чтобы подписать звездного голкипера в нынешних условиях трансферного рынка.

    Также отмечается, что «Реал» больше склоняется к трансферу голкипера «Челси» Тибо Куртуа, чем к покупке Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». По мнению Переса, подписать Куртуа будет проще, так как семья бельгийского голкипера живет в Мадриде.

    Ранее лидер «Челси» Эден Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал».

    Сумасшествие наведается на «Риасор»«Депортиво» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанского чемпионата по футболу 12 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • 11/02
    • «Барселона» не справилась с «Хетафе»
  • 11/02
    • Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад»
  • 11/02
    • «Севилья» минимально обыграла «Жирону»
  • 10/02
    • Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Малагой»
  • 09/02
    • «Барселона» сыграет с «Севильей» в финале Кубка Испании
  • 09/02
    • Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 1,61
    •
  • «Чикаго» может прервать серию поражений в игре с «Аризоной»
  • «Аризона» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 2,17
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Хетафе», «Реал» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:20
  • 20:08
    • «Барселона» не справилась с «Хетафе»
  • 20:00
    • Оланаре помог «Амкару» одержать победу в контрольном матче
  • 19:52
    • «Страсбург» одержал победу над «Труа»
  • 19:36
    • «Штутгарт» одолел менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 19:22
    • «Интер» в большинстве переиграл «Болонью»
  • 19:15
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» на выезде
  • 18:12
    • Левандовски вновь признан футболистом года в Польше
  • 17:57
    • «Хаддерсфилд» прервал серию неудач, разгромив «Борнмут»
  • 16:14
    • «Севилья» минимально обыграла «Жирону»
  • 15:58
    • Насри может перейти в «Зенит»
  • 15:41
    • Моуринью: Хочу выиграть приз за примерное поведение у бровки
  • 15:14
    • УЕФА не накажет ПСЖ за нарушение финансового «фэйр-плей»
  • 15:07
    • «Бавария» продлила контракт с голкипером
  • 14:51
    • Лев полностью сосредоточен на работе со сборной Германии
  • 13:51
    • «Милан» задумался о продлении контракта с Гаттузо
  • 13:36
    • «Црвену Звезду» и ЦСКА рассудят поляки
  • 13:21
    • Зобнину проще забить за «Спартак», чем управлять самолетом
  • 12:46
    • «Краснодар» определился с соперниками на втором сборе
  • 12:36
    • Канунников: Уверен, весной увидим другой «Рубин»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус