«Реал» готовит больше ста миллионов евро на нового голкипера

хочет подписать звездного голкипера в летнее межсезонье.

Как стало известно The Independent, в беседе со своими партнерами президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что планирует выделить на трансфер вратаря около ста миллионов фунтов (112 миллионов евро).

По мнению Переса, именно столько понадобится, чтобы подписать звездного голкипера в нынешних условиях трансферного рынка.

Также отмечается, что «Реал» больше склоняется к трансферу голкипера «Челси» Тибо Куртуа, чем к покупке Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». По мнению Переса, подписать Куртуа будет проще, так как семья бельгийского голкипера живет в Мадриде.

Ранее лидер «Челси» Эден Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал».