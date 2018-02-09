Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал»

Лидерне стал исключать, что в будущем может перейти в

«Переход в "Реал"? В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Я счастлив в "Челси", поэтому я сосредоточен на этом клубе», — приводит слова Азара Marca.

Также бельгиец заявил, что в детстве считал Зинедина Зидана своим кумиром: «Помню, как Зидан 10 лет назад впервые заговорил обо мне, это было просто невероятно. Он был моим кумиром, когда я был ребенком. Тогда я смотрел ролики с его игрой, а сейчас он тренирует один из лучших клубов мира. Мне приятна его похвала».

Ранее СМИ сообщали о том, что Марко Асенсио хочет уйти из «Реала» ради «Челси».