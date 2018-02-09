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    Азар прокомментировал возможный трансфер в «Реал»

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    Эден Азар
    На фото:Эден Азар
    Лидер «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар не стал исключать, что в будущем может перейти в мадридский «Реал».

    «Переход в "Реал"? В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Я счастлив в "Челси", поэтому я сосредоточен на этом клубе», — приводит слова Азара Marca.

    Также бельгиец заявил, что в детстве считал Зинедина Зидана своим кумиром: «Помню, как Зидан 10 лет назад впервые заговорил обо мне, это было просто невероятно. Он был моим кумиром, когда я был ребенком. Тогда я смотрел ролики с его игрой, а сейчас он тренирует один из лучших клубов мира. Мне приятна его похвала».

    Ранее СМИ сообщали о том, что Марко Асенсио хочет уйти из «Реала» ради «Челси».

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