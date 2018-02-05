Асенсио хочет уйти из «Реала» ради английского гранда

По информации Daily Star, Асенсио уже заявил руководству «Реала» о своем желании покинуть Мадрид в летнее межсезонье.
Испанский футболист якобы недоволен количеством игрового времени, которое отводит ему в текущем сезоне главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Перейти в «Челси» Асенсио советует партнер по сборной Испании Альваро Мората, который присоединился к «синим» прошлым летом.
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В этом сезоне на счету Асенсио 4 гола и 4 результативные передачи в 18 матчах Примеры.