Асенсио хочет уйти из «Реала» ради английского гранда

Полузащитник мадридскогохочет покинуть «Королевский клуб» и перейти в лондонский

По информации Daily Star, Асенсио уже заявил руководству «Реала» о своем желании покинуть Мадрид в летнее межсезонье.

Испанский футболист якобы недоволен количеством игрового времени, которое отводит ему в текущем сезоне главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Перейти в «Челси» Асенсио советует партнер по сборной Испании Альваро Мората, который присоединился к «синим» прошлым летом.

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В этом сезоне на счету Асенсио 4 гола и 4 результативные передачи в 18 матчах Примеры.