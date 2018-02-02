«Вест Хэм» уволил директора из-за высказываний об африканских футболистах

уволил директора по подбору игроковпосле его слов о нежелании подписывать африканских футболистов.

Как сообщает официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед», в лондонском клубе решили попрощаться с Генри после того, как издание Daily Mail опубликовало цитаты из его рабочей переписки.

«Клуб расторг контракт с Генри после его неприемлемых комментариев, которые были опубликованы прессой. Это решение было принято после внутреннего расследования. "Вест Хэм" не будет терпим к любым формам дискриминации», — говорится в заявлении клуба.

В своей рабочей переписке Генри заявлял агентам, что «Вест Хэм» больше не хочет покупать африканских футболистов.

«Мы больше не хотим покупать африканцев», — в частности сказал Генри.

«Ничего расистского. Просто иногда они могут плохо относиться к делу. У нас были проблемы с Диафра Сако. Когда он не попадает в состав, то вокруг него происходит хаос. Не имею ничего против африканской расы. Просто они доставляют массу проблем, когда не играют. Хорошо, что Диафра ушел», — объяснял теперь уже экс-сотрудник «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, в зимнее межсезонье Сако перешел в «Ренн».