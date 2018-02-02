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    «Реал Сосьедад» — «Депортиво»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Реал Сосьедад — Депортиво: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.02.2018)

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    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Депортиво».

    Последний матч между собой: «Депортиво» — «Реал Сосьедад» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Депортиво». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Пока без побед«Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля
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