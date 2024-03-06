В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Регулярный сезон екатеринбуржцы завершили на пятом месте в таблице Востока, набрав 82 очка в 68 матчах и проиграв конкуренцию в борьбе за топ-4 «Ак Барсу», на которого вышли в плей-офф.

Серию с казанцами «Автомобилист» проводит плодотворно и добивается успехов, о которых едва ли мог всерьез думать на старте. По итогам трех матчей екатеринбуржцы выигрывают всухую — 3:0.

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Последние матчи: Традиционно матчи кубкового раунда начались на катке фаворит. В первом матче на «Татнефть-Арене» инициативой завладели гости, забросив две шайбы в первом периоде, а в третьем — сумели грамотно сыграть на удержание (2:1).

Самой во всех смыслах искрометной оказалась встреча 2 марта, в которой команда Николая Заварухина одержала крупную победу всухую (4:0). Дебютный же домашний матч был превращен в сольный концерт Анатолия Голышева, который оформил хет-трик и продлил сенсацию екатеринбуржцев (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Стефан Да Коста и Владимир Кузнецов не сыграют из-за травмы.

Состояние команды: Даже при 3:0 трудно поверить в то, что казанцы так легко сдадут серию, тем не менее «Автомобилист» производит впечатление команды, которая готова умело распорядиться своим преимуществом.

«Ак Барс»

Турнирное положение: На определенном отрезке регулярного сезона борьбу за лидерство, которую предрекали на старте, казанцам пришлось отменить. Середина таблицы Востока оказалась их пределом.

Так, в 68 матчах «Ак Барс» набрал 84 очка и расположился на четвертой строчке, на 2+ балла опередив «Автомобилист», «Трактор» и компанию. От первой тройки команда отстала на 6 очков.

Последние матчи: С довольно средними по меркам топ-клуба вводными «Ак Барс» вышел в плей-офф, где планировал влегкую разобраться с «Автомобилистом» хотя бы на своем льду. Однако с этой задачей фаворит пары не справился (1:2, 0:4).

Попытаться исправить ситуацию в Екатеринбурге — такой стала новая цель команды Зинэтулы Билялетдинова. Но и тут возникла проблема: «Ак Барс» попал на заряженного и хладнокровного соперника, продавить который не вышло (1:3). Итог — катастрофические 0:3 в преддверии гостевого матча.

Не сыграют: На момент публикации в составе «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: Казанцы рискуют стать первыми представителем элиты КХЛ, для которого сезон закончится раньше остальных. Многое в четвертой встрече будет зависеть от того, насколько нападающим «Ак Барса» хватит физической выносливости, чтобы сломить екатеринбуржцев.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в семи матчах из последних восьми

Ни в одной игре из пяти предыдущих команда Заварухина не пропустила больше гола

Если выйти за рамки текущего плей-офф, то «Ак Барс» добился четырех побед в пяти последних гостевых матчах, забросив по 3+ шайбы в каждом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.55, а победа «Ак Барса» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.34, на тотал меньше 4.5 — за 1.60.

Прогноз: Безусловно, за шаг до провала от «Ак Барса» вполне логично ожидать игру с запредельной самоотдачей. Однако екатеринбуржцы еще до плей-офф значительно прибавили в обороне.

На домашнем льду «Автомобилист», чувствуя момент приближающегося триумфа, не убавит в агрессии, но попытается провести образцовую в защитном плане игру.

Ставка: Тотал меньше 4 за 1.83.

Прогноз: Тем не менее даже сейчас тяжело представить, что казанцы вот так безвольно попрощаются с плей-офф. Кажется, они еще поборются за шанс вытащить эту серию.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.88.