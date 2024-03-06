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    Вторая игра в Екатеринбурге пройдет без результативного размаха?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
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    Данил Романцев
    В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Марта 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Регулярный сезон екатеринбуржцы завершили на пятом месте в таблице Востока, набрав 82 очка в 68 матчах и проиграв конкуренцию в борьбе за топ-4 «Ак Барсу», на которого вышли в плей-офф.

    Серию с казанцами «Автомобилист» проводит плодотворно и добивается успехов, о которых едва ли мог всерьез думать на старте. По итогам трех матчей екатеринбуржцы выигрывают всухую — 3:0.

    Автомобилист — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Традиционно матчи кубкового раунда начались на катке фаворит. В первом матче на «Татнефть-Арене» инициативой завладели гости, забросив две шайбы в первом периоде, а в третьем — сумели грамотно сыграть на удержание (2:1).

    Самой во всех смыслах искрометной оказалась встреча 2 марта, в которой команда Николая Заварухина одержала крупную победу всухую (4:0). Дебютный же домашний матч был превращен в сольный концерт Анатолия Голышева, который оформил хет-трик и продлил сенсацию екатеринбуржцев (3:1).

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    Не сыграют: Стефан Да Коста и Владимир Кузнецов не сыграют из-за травмы.

    Состояние команды: Даже при 3:0 трудно поверить в то, что казанцы так легко сдадут серию, тем не менее «Автомобилист» производит впечатление команды, которая готова умело распорядиться своим преимуществом.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: На определенном отрезке регулярного сезона борьбу за лидерство, которую предрекали на старте, казанцам пришлось отменить. Середина таблицы Востока оказалась их пределом.

    Так, в 68 матчах «Ак Барс» набрал 84 очка и расположился на четвертой строчке, на 2+ балла опередив «Автомобилист», «Трактор» и компанию. От первой тройки команда отстала на 6 очков.

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    • Последние матчи: С довольно средними по меркам топ-клуба вводными «Ак Барс» вышел в плей-офф, где планировал влегкую разобраться с «Автомобилистом» хотя бы на своем льду. Однако с этой задачей фаворит пары не справился (1:2, 0:4).

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    Попытаться исправить ситуацию в Екатеринбурге — такой стала новая цель команды Зинэтулы Билялетдинова. Но и тут возникла проблема: «Ак Барс» попал на заряженного и хладнокровного соперника, продавить который не вышло (1:3). Итог — катастрофические 0:3 в преддверии гостевого матча.

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Ак Барса» потерь нет.

    Состояние команды: Казанцы рискуют стать первыми представителем элиты КХЛ, для которого сезон закончится раньше остальных. Многое в четвертой встрече будет зависеть от того, насколько нападающим «Ак Барса» хватит физической выносливости, чтобы сломить екатеринбуржцев.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» победил в семи матчах из последних восьми

    • Ни в одной игре из пяти предыдущих команда Заварухина не пропустила больше гола

    • Если выйти за рамки текущего плей-офф, то «Ак Барс» добился четырех побед в пяти последних гостевых матчах, забросив по 3+ шайбы в каждом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.55, а победа «Ак Барса» — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.34, на тотал меньше 4.5 — за 1.60.

    Прогноз: Безусловно, за шаг до провала от «Ак Барса» вполне логично ожидать игру с запредельной самоотдачей. Однако екатеринбуржцы еще до плей-офф значительно прибавили в обороне.

    На домашнем льду «Автомобилист», чувствуя момент приближающегося триумфа, не убавит в агрессии, но попытается провести образцовую в защитном плане игру.

    Ставка: Тотал меньше 4 за 1.83.

    Прогноз: Тем не менее даже сейчас тяжело представить, что казанцы вот так безвольно попрощаются с плей-офф. Кажется, они еще поборются за шанс вытащить эту серию.

    Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на хоккей. Вторая игра в Екатеринбурге пройдет без результативного размаха?
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