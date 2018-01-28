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    Манчини: Ставим задачу забить 30 мячей в оставшихся 10 матчах РФПЛ

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после разгрома «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1) подвел итоги тренировочных сборов в Дубае.

    «Я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

    Кузяев на правом фланге обороны — это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.

    14:2 — разница забитых и пропущенных на сборе. В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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