«Краснодар» проиграл «Астане» в контрольном матче

в товарищеском матче проигрализ Казахстана. Встреча, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счетом 3:1 (3:1) в пользу казахов.

В составе победителей дублем отметился Марин Томасов. У «быков» единственный мяч на счету Виктора Классона.

Отметим, что 22 января «Астана» обыграла «Спартак» (3:2).

Матч против «Астаны» был последним для «Краснодара» в рамках первого сбора. Второй сбор «горожане» проведет в испанской Марбелье с 30 января по 10 февраля, третий сбор состоится там же с 14 по 23 февраля.