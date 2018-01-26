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    «Краснодар» проиграл «Астане» в контрольном матче

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Краснодар» в товарищеском матче проиграл «Астане» из Казахстана. Встреча, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счетом 3:1 (3:1) в пользу казахов.

    В составе победителей дублем отметился Марин Томасов. У «быков» единственный мяч на счету Виктора Классона.

    Отметим, что 22 января «Астана» обыграла «Спартак» (3:2).

    Матч против «Астаны» был последним для «Краснодара» в рамках первого сбора. Второй сбор «горожане» проведет в испанской Марбелье с 30 января по 10 февраля, третий сбор состоится там же с 14 по 23 февраля.

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Астана» — 1:3 (1:3)
    Голы: Малый, 8 (0:1). Томасов, 24 (0:2). Классон, 35 (1:2). Томасов, 44 (1:3).«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 46), Гранквист (Янбаев, 46), Рамирес (Шишкин, 46), Стежко (Мартынович, 46), Мамаев (Нестеренко, 46), Каборе (Калинин, 46), Петров (Жоаузинью, 46), Перейра (Ристич, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Жигулев (Газинский, 62), Иван (Воробьев, 46).Предупреждения: Рамирес, 7. Кляйнхайслер, 32. Мужиков, 90.26 января. Абу-Даби. Стадион NYU Abu Dhabi.
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