«Зенит» разгромил пражскую «Славию»

На 27-й минуте счет открыл форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин, а на 46-й минуте Антон Заболотный удвоил преимущество питерцев.
На 62-й минуте один мяч отыграл для пражской команды Милан Шкода. Но на 67-й минуте Александр Ерохин восстановил разницу в счёте.
На 70-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Богаев, а на 77-й окончательный результат установил Денис Терентьев.
Следующий контрольный матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 января. Соперник — китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
Товарищеский матч
«Зенит» – «Славия Пр» – 5:1 (1:0)
Голы: Кокорин, 27 (1:0). Заболотный, 46 (2:0). Шкода, 62 (2:1). Ерохин, 67 (3:1). Богаев, 70 (4:1). Терентьев, 77 (5:1).«Зенит»: Лунев (Бабурин, 63), Кузяев (Каккоев, 69), Мевля (Плетнев, 69), Маммана (Терентьев, 69), Жирков (Капленко, 69), Ригони (Богаев, 69), Краневиттер (Скроботов, 69), Ерохин, Дриусси (Смольников, 63), Кокорин (Полоз, 63), Заболотный (Панюков, 69).«Славия Пр»: Коварж, Боржил (Фридрих, 46), Дели (Покорны, 46), Югас (Нгаде-Нгаджюи, 55), Соболь, Мингазов (ван Бюрен, 55), Кудела (Громада, 55), Хушбауэр, Данни (Тецл, 55), Змргал (Стох, 55), Нецид (Шкода, 55).Предупреждение: Данни, 27.