«Зенит» разгромил пражскую «Славию»

Питерский «Зенит» в контрольном матче на сборе в ОАЭ разгромил чемпиона Чехии «Славию» со счётом 5:1.

На 27-й минуте счет открыл форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин, а на 46-й минуте Антон Заболотный удвоил преимущество питерцев.

На 62-й минуте один мяч отыграл для пражской команды Милан Шкода. Но на 67-й минуте Александр Ерохин восстановил разницу в счёте.

На 70-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Богаев, а на 77-й окончательный результат установил Денис Терентьев.

Следующий контрольный матч подопечные Роберто Манчини проведут 28 января. Соперник — китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».