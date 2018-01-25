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    Бердыев взял на второй сбор «Рубина» 23 футболиста

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    Футболисты «Рубина»
    На фото:Футболисты «Рубина»
    «Рубин» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба казанцев.

    Главный тренер Курбан Бердыев взял для подготовки ко второй части сезона 23 футболиста:

    вратари Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин,

    защитники Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Цезарь Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин,

    полузащитники Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин,

    нападающие Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

    Отметим, что на сбор не полетели Максим Лестьенн, Александр Сонг, Мийо Цакташ и Рубен Рочина.

    На сборе запланированы контрольные матчи с «Богемианс» (28 января), «Тромсе» (1 февраля) и «ДВТК» (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.

    Теперь на очереди чехи«Зенит» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
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