Бердыев взял на второй сбор «Рубина» 23 футболиста

На сборе запланированы контрольные матчи с «Богемианс» (28 января), «Тромсе» (1 февраля) и «ДВТК» (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.

Отметим, что на сбор не полетели Максим Лестьенн, Александр Сонг, Мийо Цакташ и Рубен Рочина.

Главный тренер Курбан Бердыев взял для подготовки ко второй части сезона 23 футболиста:

«Рубин» вылетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба казанцев.

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