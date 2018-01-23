«Ахмат» сменил соперника на сборе в Турции

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Грозненцы по итогам 20 туров набрали 26 очков и занимают седьмое место в чемпионате России.

«Ахмат» в первом контрольном матче 2018 года победил софийскую «Славию» со счетом 3:1. Игра «Ахмат» — «Акжайык» состоится 25 января и пройдёт на поле отеля «Sueno».

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