«Гамбург» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренеромстал 48-летний специалист, сообщает клубная пресс-служба.

Новый наставник команды подписал контракт до 2019 года и сегодня проведёт свою первую тренировку.

Накануне «Гамбург» сообщил об увольнении главного тренера Маркуса Гисдоля.

Решение было принято на следующий день после домашнего поражения от «Кёльна» (0:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, которое стало четвёртым кряду.

Последнюю победу в чемпионате Германии «динозавры» одержали ещё в ноябре.

На данный момент «Гамбург» с 15-ю баллами располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.

BREAKING: Bernd Hollerbach is our new head coach! The former HSV player has signed a contract until 2019 and will take his first training session this afternoon. pic.twitter.com/zHxJaW78Ua