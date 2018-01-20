«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Читайте по теме

АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги

Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?

Популярное в сети

Это интересно

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Главные неудачники завершившегося в России турнира

Новинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами Европы

Все о Лиге наций

Семейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди Зиданов

Через мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца

«Атлетико»: закат эпохи

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Кака: From hero to zero

Вспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»