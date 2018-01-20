«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Зане.
«Ньюкасл»: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Isaac Hayden, Jacob Murphy, Хоселу, Christian Atsu.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:2.