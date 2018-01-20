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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.01.2018)

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    •  Манчестер Сити — Ньюкасл20:30
    В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Зане.

    «Ньюкасл»: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Isaac Hayden, Jacob Murphy, Хоселу, Christian Atsu.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

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