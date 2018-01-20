Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Бернли»

Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 54-й минуте забил Антони Марсьяль, которому ассистировал Ромелу Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице (53 очка), а «Бернли» — восьмое (34 очка).
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 54 Марсьяль.«Бернли»: Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 81), Гудмундссон, Арфилд (Нкуду, 81), Барнс (Уэллс, 89).«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 80), Марсьяль (Эррера, 90), Лукаку.Предупреждения: Ми (31), Бардсли (67), Погба (69), Дефур (69), Матич (76), Валенсия (90).
Другие результаты:
«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:1
«Лестер» — «Уотфорд» — 2:0
«Сток Сити» — «Хаддерсфилд» — 2:0
«Эвертон» — «Вест Бромвич» — 1:1