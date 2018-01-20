Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице (53 очка), а «Бернли» — восьмое (34 очка).

Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английского чемпионата 20 января

«Дьявольская» месть «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английского чемпионата 20 января

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