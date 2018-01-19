«Рубин» не смог обыграть «Локомотив» из Ташкента в контрольном матче

Встреча, прошедшая в пятницу в Джебель-Али (ОАЭ), завершилась со счетом 0:0.
«Рубин» после 20 туров с 23 очками занимает 11-е место в чемпионате России.
Товарищеский матч
«Рубин» – «Локомотив» (Ташкент) – 0:0
«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов (Кузьмин, 46), Гранат (Сорокин, 46), Сесар Навас (Устинов, 46), Камболов (Зиганшин, 46), Набиуллин (Махатадзе, 46), Оздоев (Шекари, 46), Подберезкин (Яковлев, 46), Ахметов (Жемалетдинов, 46), Канунников (Голдобин, 46), Азмун (Гилязутдинов, 46. Михайлов, 67).19 января.