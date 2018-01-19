«Рубин» не смог обыграть «Локомотив» из Ташкента в контрольном матче

На фото: «Рубин» не смог обыграть «Локомотив» из Ташкента в контрольном матче twitter.com/fcrk

Казанскийсыграл вничью с ташкентскимв товарищеском матче на первом зимнем сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча, прошедшая в пятницу в Джебель-Али (ОАЭ), завершилась со счетом 0:0.

«Рубин» после 20 туров с 23 очками занимает 11-е место в чемпионате России.