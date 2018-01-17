Бердыев: Сразу понял, что волшебства в «Рубине» не получится

Главный тренер «Рубина»отметил, что футболисты казанской команды не похожи на игроков «Ростова», которые очень много работали и не жалели себя.

«Да, согласен, [все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в "Рубине", но оказалось, что нет, и нужны условия]. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Бердыева.

Бердыев рассказал, кого хотел видеть в «Рубине»

«Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в "Ростове", здесь такого не было. В "Ростове" – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В "Ростове" волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет».