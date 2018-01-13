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    «Челси» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.01.2018)

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    •  Челси — Лестер18:00
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Лестер».

    Составы команд:

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Альваро Мората.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвелл, Гарри Магир, Aleksandar Dragovic, Даниэль Амарти, Марк Олбрайтон, Синдзи Окадзаки, M.James, Onyinye Ndidi, Рияд Марез, Джейми Варди.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:0.

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