«Челси» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Альваро Мората.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвелл, Гарри Магир, Aleksandar Dragovic, Даниэль Амарти, Марк Олбрайтон, Синдзи Окадзаки, M.James, Onyinye Ndidi, Рияд Марез, Джейми Варди.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:0.