«Челси» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 6:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

В 18:00 в АПЛ начнётся матч

«Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского чемпионата 13 января

Раненные «лисы» «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского чемпионата 13 января

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