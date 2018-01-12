Бистрович стал игроком ЦСКА

Московскийобъявил о трансфере полузащитника

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года, сообщает клубная пресс-служба.

Хорватский футболист прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к команде в Кампоаморе.

В этом сезоне он выступал за «Славен Белупо» и провел в чемпионате 12 матчей.

Как ранее сообщали СМИ, армейцы заплатили за игрока 250-300 тысяч евро.