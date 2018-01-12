Бистрович стал игроком ЦСКА

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2022 года, сообщает клубная пресс-служба.
Хорватский футболист прошел медицинское обследование в Германии и присоединился к команде в Кампоаморе.
В этом сезоне он выступал за «Славен Белупо» и провел в чемпионате 12 матчей.
Как ранее сообщали СМИ, армейцы заплатили за игрока 250-300 тысяч евро.
🇭🇷 Кристиян Бистрович стал армейцем!#ЦСКА подписал контракт с 19-летним полузащитником Кристияном Бистровичем до лета 2022 года ➡ https://t.co/5tOrsX5wta pic.twitter.com/B4E140oqe4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 января 2018 г.