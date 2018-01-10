«Истанбул Башакшехир» сообщил о переходе Турана

Главный тренеррассказал о том, что клуб договорился со трансфере полузащитника. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

«О сделке будет объявлено завтра или в пятницу. Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью на протяжении долгого времени, я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку», — цитирует Marca Авчи.

Напомним, Туран переехал в «Барселону» из «Атлетико» в 2015 году. Сумма трансфера составила 34 млн евро.

В этом сезоне полузащитник не провел в составе «сине-гранатовых» ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.