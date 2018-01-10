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    Гвардиола отказался говорить о трансферах и Санчесе

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    Алексис Санчес
    На фото:Алексис Санчес
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать возможный переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

    Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола

    «Думаю, вы работаете в Sky Sports. Вы говорите о трансферах 24 часа в сутки. Не собираюсь делать то же самое. Это ваша работа», — сказал Гвардиола, обращаясь к журналисту.

    По данным The Guardian, «горожане» готовы заплатить за Санчеса 20 миллионов фунтов. В случае переезда в Манчестер Санчес подпишет контракт до 2023 года с зарплатой 13 миллионов фунтов за сезон.


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