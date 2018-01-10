Гвардиола отказался говорить о трансферах и Санчесе

Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола
«Думаю, вы работаете в Sky Sports. Вы говорите о трансферах 24 часа в сутки. Не собираюсь делать то же самое. Это ваша работа», — сказал Гвардиола, обращаясь к журналисту.
По данным The Guardian, «горожане» готовы заплатить за Санчеса 20 миллионов фунтов. В случае переезда в Манчестер Санчес подпишет контракт до 2023 года с зарплатой 13 миллионов фунтов за сезон.
Pep Guardiola saat ditanya soal spekulasi transfer Alexis: “Saya pikir kamu bekerja untuk Sky (Sports). Kamu bicara transfer 24 jam setiap hari. Saya tdk akan bicarakan tentang hal itu disini. Itu pekerjaan kalian.” pic.twitter.com/ql3m091pFy— Daily MCFC Updates (@DailyMCFCUpdate) 10 января 2018 г.