Санчес доиграет сезон в «Арсенале», считает Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что нападающий «Арсенала»продолжит выступать за лондонский клуб и после закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее британские СМИ сообщали, что Гвардиола провел встречу с руководством клуба, на которой обсуждались игроки, которых тренер хочет заполучить предстоящим летом. Одним из потенциальных новичков «Сити» назывался Санчес.

«Я не знаю, что произойдет, но он игрок "Арсенала" и, я думаю, останется в клубе. Мы выработаем наилучшее решение в ходе встреч внутри клуба. Но мне кажется, что он будет игроком "Арсенала", — сказал Гвардиола, которого цитирует Sky Sports.

Контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает по окончании нынешнего сезона. В январе чилиец может начать переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне 29-летний Санчес забил восемь голов в 19 матчах за лондонскую команду.