«Крылья» не ведут переговоров по Бурлаку

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов»прокомментировал информацию о возможном возвращении в самарский клуб защитника «Рубина»

Ранее сообщалось, что возвращение Бурлака в Самару может состояться, если «Рубин» выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта.

«Рубин» отправился на первый сбор в Абу-Даби 6 января, Бурлак в ОАЭ не полетел.

«Все слухи по поводу Бурлака и "Крыльев Советов" идут от того, что данный футболист уже выступал за нас достаточно успешно на правах аренды.

Но на данный момент никаких переговоров не ведется, официальных писем в "Рубин" по поводу этого футболиста мы не присылали», — сказал Циклаури «Чемпионату».

В текущем сезоне Бурлак провел один матч в чемпионате России.